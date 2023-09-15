В Одессе за 42 миллиона планируется отремонтировать две улицы в Пересыпском районе.

Все больше новых тендеров на закупки появляется в Украине. Некоторые из них вызывают множество вопросов. Стало известно, что в Одессе планируется провести ремонт двух улиц в Пересыпском районе: Профессора Карышковского и 7-й Пересыпской. Стоимость работ оценена в 42,4 миллиона гривен, столько денег бы пригодились сейчас ВСУ.

13 сентября управление дорожного хозяйства Одесского горсовета опубликовало соответствующий тендер на платформе публичных закупок Prozorro.

По указанным данным, ремонт будет произведен только на некоторых участках этих улиц. В частности:

улица Профессора Карышковского - от Балтской дороги до переулка 6-го Балтского,

улица 7-я Пересыпская – от переулка 6-го Балтского до улицы 8-й Пересыпской.

Также уточняется, что общая площадь, подлежащая капитальному ремонту в городе Одесса, составляет 9099 квадратных метров.

В рамках работ планируется строительство новой дороги, тротуара, укрепление обочины, ремонт дождевой лотковой канализации и обновление наружного освещения в соответствии с техническим заданием. В проекте также предусмотрено, что дорога рассчитана на проезд грузового транспорта.

Аукцион по выбору подрядчика состоится 22 сентября. Срок выполнения работ запланирован до конца 2024 года.

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