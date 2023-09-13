Подозрения объявлены также уклонистам, воспользовавшиеся «схемой»
Как сообщает СБУ, ликвидировало масштабную схему уклонения от мобилизации в Одесской области.
На сделке разоблачено все руководство одной из районных военно-врачебных комиссий.
За деньги чиновники "помогали" мужчинам "откосить" от призыва на основании фиктивных документов о непригодности по состоянию здоровья.
Фигуранты «продавали» клиентам поддельные медицинские выводы с наличием «тяжелых диагнозов».
Организаторы сделки в сутки могли «наштамповать» более 20 фальшивых медсправок.
Чтобы «пропустить» через местную ВЛК уклонявшихся из других регионов, чиновники изготовляли для них фиктивные документы ВПЛ.
Стоимость "услуг" составляла от 7 до 10 тысяч долларов, сумма зависела от сроков исполнения.
Подлог уклоняли использовали для снятия с военного учета и выезда за границу.
Председателю и двум секретарям районной ВЛК сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 336 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 366.
Установлены лица и сообщены о подозрении 5 мужчинам, которые планировали воспользоваться «схемой» для уклонения от мобилизации.
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