В Одесской области на коррупции разоблачено все руководство районной ВЛК.

Подозрения объявлены также уклонистам, воспользовавшиеся «схемой»

Как сообщает СБУ, ликвидировало масштабную схему уклонения от мобилизации в Одесской области.

На сделке разоблачено все руководство одной из районных военно-врачебных комиссий.

За деньги чиновники "помогали" мужчинам "откосить" от призыва на основании фиктивных документов о непригодности по состоянию здоровья.

Фигуранты «продавали» клиентам поддельные медицинские выводы с наличием «тяжелых диагнозов».

Организаторы сделки в сутки могли «наштамповать» более 20 фальшивых медсправок.

Чтобы «пропустить» через местную ВЛК уклонявшихся из других регионов, чиновники изготовляли для них фиктивные документы ВПЛ.

Стоимость "услуг" составляла от 7 до 10 тысяч долларов, сумма зависела от сроков исполнения.

Подлог уклоняли использовали для снятия с военного учета и выезда за границу.

Председателю и двум секретарям районной ВЛК сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 336 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 366.

Установлены лица и сообщены о подозрении 5 мужчинам, которые планировали воспользоваться «схемой» для уклонения от мобилизации.

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