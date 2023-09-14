На одесском пляже произошло дерзкое воровство, в полиции рассказали детали произошедшего.

Так, в Одессе на пляже 16-й станции Большого Фонтана украли мобильные телефоны у отдыхающих.

Как сообщает сообщает прессслужба Нацполиции, подростки похитили у отдыхающих четыре мобильных телефона стоимостью более 20 тысяч гривен.

Известно, что телефоны компания молодых людей оставила в сумке на песке без присмотра, когда купались в море. Этим воспользовались подростки и украли телефоны.

На соседнем пляже старших подростков 15-ти и 16-ти лет при такой же схеме похитили рюкзаки с гаджетами и личными вещами, пострадавшие получили ущерб на сумму более 40 тысяч гривен.

Полицейские оперативно установили малолетних правонарушителей, были изъяты у них два гаджета, еще два они успели продать.

Двое юношей 15 и 17 лет с подъезда многоэтажки угнали два велосипеда на 10 тысяч гривен. Ребята хотели их продать, разместив объявления в интернете.

Полицейские их разоблачили и изъяли чужое имущество.

По фактам краж во время военного положения, следователи начали производство по ч. 4 ст. 185 УК.

Относительно 13-летнего парня решается вопрос применения мероприятий воспитательного характера.

В отношении других фигурантов решается вопрос по поводу сообщения им о подозрении.

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