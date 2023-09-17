Жителям Южного предложили 168 вариантов, однако, необходимым критериям комиссии отвечает всего шесть.

Об этом сообщили в Южненском городском совете.

Из шести вариантов максимальное количество баллов набрали следующие названия:

Аджалык,

Аненталь,

Порт-Аненталь,

Ориана,

Порториано,

Порт-Ориана.

На вопрос, почему в списке нет украинского названия «Південне» объяснила заместитель городского головы Елена Баранецкая.

Баранецкая сообщили, что вариант «Південне» - не прошел отбор, ведь он не уникален, также это не имя существительное.

Кроме того, было принято решение обратиться к нацкомиссию, чтобы того, чтобы специалисты предоставили официальное обоснование переименования, чтобы в не было споров между властью и местными.

Члены комиссии взяли паузу для изучения всех 168 названий, также было предложено также включить в обсуждение названия, которые набрали 5 из 6 критериев, а это еще 32 варианта.

Заседание относительно переименования города перенесено на следующий вторник, 19 сентября в 15:00.

Источник: yuzhny.info.

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