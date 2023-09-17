Жителям Южного предложили 168 вариантов, однако, необходимым критериям комиссии отвечает всего шесть.
Об этом сообщили в Южненском городском совете.
Из шести вариантов максимальное количество баллов набрали следующие названия:
- Аджалык,
- Аненталь,
- Порт-Аненталь,
- Ориана,
- Порториано,
- Порт-Ориана.
На вопрос, почему в списке нет украинского названия «Південне» объяснила заместитель городского головы Елена Баранецкая.
Баранецкая сообщили, что вариант «Південне» - не прошел отбор, ведь он не уникален, также это не имя существительное.
Кроме того, было принято решение обратиться к нацкомиссию, чтобы того, чтобы специалисты предоставили официальное обоснование переименования, чтобы в не было споров между властью и местными.
Члены комиссии взяли паузу для изучения всех 168 названий, также было предложено также включить в обсуждение названия, которые набрали 5 из 6 критериев, а это еще 32 варианта.
Заседание относительно переименования города перенесено на следующий вторник, 19 сентября в 15:00.
Источник: yuzhny.info.
Последние новости Украины:
Предательница хотела наделать беды под видом "селфи": ей грозит до 12 лет, кадры.
Как сообщала Politeka, предателю "обещали" до 5 тыс долларов: разоблачен корректировщик на Львовщине, который найден в телефоне.
Также Politeka писала, патрульный выстрелил в человека в Днепре, Филатов отреагировал: "В этой ситуации я...".