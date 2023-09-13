В Одессе вражеский информатор хотел «взломать» телефон защитницы для получения разведданных.

Так, СБУ задержала в Одессе информатора, который искал выходы на российские спецслужбы, чтобы сливать им данные об украинских защитниках.

Как сообщает пресс-служба СБУ, фигурант написал одному из прокремлевских Телеграмм-каналов, распространяющему данные о перемещении Сил обороны Украины.

Чтобы узнать секретную развединформацию, одессит пытался «взломать» телефон знакомой, украинской военной, ее муж является комбатом-артиллеристом ВСУ на восточном фронте.

Женщина приехала в Одессу из Краматорска к близким, узнав об этом, фигурант ждал от спецслужб России «инструкцию» как сломать гаджет защитницы.

К счастью, СБУ своевременно разоблачила российского информатора и предотвратила преступные намерения.

СБУ получила данные о причастности фигуранта к сбору разведданных о размещении систем ПВО в Одесской области.

Злоумышленник объезжал область и «втемную» выспрашивал сведения у своих знакомых.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины, известно, что злоумышленник под стражей.

Предателю грозит до 8 лет тюрьмы.

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