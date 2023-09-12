В городе Одесса планируется потратить шесть миллионов гривен на приобретение саженцев и деревьев. Первый тендер, объявленный КП "Горзелентрест" в середине августа, был приостановлен, а вскоре после этого объявлен второй аналогичный тендер. Об этом свидетельствуют данные на портале Prozorro.

В начале сентября 8 сентября тендер официально приостановили на основании письма от Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины, датированного 6 сентября. Интересно, что на момент прекращения первого тендера в нем был только один участник, который предложил выполнить работу за чуть менее 6 миллионов гривен.

В тот же день был объявлен второй тендер, полностью повторявший первый. Дата проведения аукциона запланирована на 18 сентября и по состоянию на 12 сентября этот тендер остается открытым.

Во внутреннем описании тендера говорится, что коммунальное предприятие намерено закупить 226 саженцев многолетних растений для благоустройства города. Список закупленных растений включает колонновидные грабы, ягодные тисы в форме шара, конусов и спиралей, кедр Гималайский, вишню мелкопильчатую и другие виды растений.

Следует отметить, что Правительство Украины внесло новые изменения в правила проведения публичных закупок. Ожидается, что это поможет остановить скандалы с выделением огромных сумм на закупку вещей, необходимость в которых вызывает сомнения.

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