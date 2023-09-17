Расследование этого дела продолжается и направлено на установление всех обстоятельств правонарушения.

Разоблачена еще одна схема уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу граждан, которые должны были быть призваны к военной службе.

Как сообщили в СБУ, был задержан бывший диакон Одесской епархии УПЦ (МП), который за полученные средства помогал потенциальным призывникам выезжать в страны Евросоюза.

Способ реализации этой схемы включал подделку "списков миссионеров", которые, по указанию виновника, должны были отправиться за границу по делам религиозной общины. После чего злоумышленник подавал фальшивые документы в Госслужбу по этнополитике и свободе слова, аргументируя это необходимостью выезда псевдоклириков за пределы Украины.

Стоимость одного "места в списке" составляла от 4,5 тысячи американских долларов и зависела от срочности выезда и финансовых возможностей клиентов. По такой схеме злоумышленник пытался незаконно вывезти за границу шесть уклоняющихся от мобилизации.

Однако служба безопасности вовремя разоблачила эту схему и задержала виновника "на горячем". Во время обысков в его месте проживания были найдены компьютеры, мобильные телефоны и сим-карты с доказательствами сделки, а также наличные, полученные преступным путем.

В настоящее время злоумышленнику доложено о подозрении по статье 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), и его содержат под стражей.

За это преступление ему грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества. Расследование этого дела продолжается и направлено на установление всех обстоятельств правонарушения.

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