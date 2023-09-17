Разоблачена еще одна схема уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу граждан, которые должны были быть призваны к военной службе.

Как сообщили в СБУ, был задержан бывший диакон Одесской епархии УПЦ (МП), который за полученные средства помогал потенциальным призывникам выезжать в страны Евросоюза.

сбу, служба безопасности

Способ реализации этой схемы включал подделку "списков миссионеров", которые, по указанию виновника, должны были отправиться за границу по делам религиозной общины. После чего злоумышленник подавал фальшивые документы в Госслужбу по этнополитике и свободе слова, аргументируя это необходимостью выезда псевдоклириков за пределы Украины.

Стоимость одного "места в списке" составляла от 4,5 тысячи американских долларов и зависела от срочности выезда и финансовых возможностей клиентов. По такой схеме злоумышленник пытался незаконно вывезти за границу шесть уклоняющихся от мобилизации.

Однако служба безопасности вовремя разоблачила эту схему и задержала виновника "на горячем". Во время обысков в его месте проживания были найдены компьютеры, мобильные телефоны и сим-карты с доказательствами сделки, а также наличные, полученные преступным путем.

сбу, служба безопасности

В настоящее время злоумышленнику доложено о подозрении по статье 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), и его содержат под стражей.

За это преступление ему грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества. Расследование этого дела продолжается и направлено на установление всех обстоятельств правонарушения.

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