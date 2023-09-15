Было проверено состояние работ на каждом этаже и в квартирах дома и взаимодействовали с его жителями.

1 июля 2022 в 0:20 россияне нанесли ракетные удары по девятиэтажке и базам отдыха в курортном городе Сергеевка Одесской области. Стало известно, что дом в Сергеевке, поврежденный ракетой, ремонтируют слишком медленно и некачественно.

Еще в марте была проведена инспекция хода ремонта в одном из домов в Сергеевке. При этом средства на ремонт были выделены еще 31 октября прошлого года, но, к сожалению, работы до сих пор не были завершены и не соответствуют ожидаемому стандарту.

Было проверено состояние работ на каждом этаже и в квартирах дома и взаимодействовали с его жителями. Были замечены критически низкий уровень и объем проведенных работ, а качество ремонта оставило желать лучшего. Также проверяющие выражали недовольство тем, что на строительной площадке царит беспорядок и отсутствие рабочих и представителей подрядной организации.

Председатель Сергеевской поселковой общины Анатолий Чередниченко не мог объяснить причины беспорядка на строительстве и отсутствия рабочих на месте.

Уже в сентябре 2023 года стало известно, что подрядчик на этом объекте был изменен, и строительные работы возобновлены. Фонд восстановления Министерства инфраструктуры сейчас берет на себя опеку над этим домом. Глава Одесской ОВА Олег Кипер объяснил, что возникла пауза в работах из-за переоформления документов между подрядчиками. Также он добавил, что предыдущим подрядчиком занимаются правоохранители.

"У меня очень много вопросов. Я обратился в правоохранительные органы по этому вопросу. Потому что за более года даже не хочу в процентах говорить, что было сделано. Мне действительно стыдно смотреть в глаза этих людей. Я слышал какие-то отговорки "не тот подрядчик" , "не то сделал". Мы сменили полностью подрядчика", - отметил глава области.

Источник: Суспільне.

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