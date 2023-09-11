Стоимость таких "услуг" на Одесчине колебалась от 700 до 1,2 тысячи американских долларов.

В Одесской области совместно с Национальной полицией Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла еще одну схему уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу. Подробности схемы, действовавшей в Одесской области, сообщила пресс-служба СБУ.

В результате специальных операций были задержаны два злоумышленника: один из работников Измаильского морпорта и другой - чиновник Дунайской квалификационной комиссии Госслужбы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства.

Эти должностные лица, за полученное вознаграждение, предоставляли возможность уклоняющимся выехать за пределы Украины, представляя их в качестве судоводителей торговых кораблей. Для этого они помогали своим клиентам "гарантированно" пройти экзамен на получение соответствующей квалификации.

Стоимость таких "услуг" колебалась от 700 до 1,2 тысячи американских долларов, в зависимости от уровня морских навыков и финансовых возможностей уклоняющегося. Эти коррумпированные должностные лица таким образом незаконно заработали почти 2 миллиона гривен.

Злоумышленники были задержаны на месте при передаче неправомерной выгоды, и они уведомлены о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Сейчас оба задержанных находятся под стражей, и ведется расследование для установления всех обстоятельств этого преступления. Им может грозить до 10 лет тюрьмы.

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