Действия адвоката и судьи расцениваются как преступления согласно части 3 статьи 15, части 3 статьи 369 и части 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины.

Стало известно, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) принял решение завершить досудебное расследование по делу судьи Приморского районного суда г. Одессы и адвоката.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Обоих подозревают в попытке предоставления неправомерной выгоды судье за ​​принятие положительного решения по делу об административном правонарушении, а также в завладении частью неправомерной выгоды путем обмана.

Детективам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) дано поручение передать материалы дела стороне защиты для ознакомления.

Как ранее сообщалось, 19 июня 2023 года САП и НАБУ обнаружили адвоката из Одессы, незаконно получившего 2 тыс. долларов США неправомерной выгоды. По версии следствия, адвокат требовал эти средства у военнослужащего по какому-то придуманному содействию в получении судебного решения судьей Приморского районного суда г. Одессы.

В ходе дальнейшего расследования стало известно, что для реализации этого преступного плана адвокат привлек к сотрудничеству судью Приморского районного суда Одессы. Согласно согласованным действиям, адвокат должен был пытаться подстрекать военнослужащего предоставить незаконную выгоду за принятие положительного решения по административному правонарушению перед другим судьей этого же суда.

После получения неправомерной выгоды он также должен был передать ее часть указанному судье. Кроме того, адвокат сообщил судье о возможности завладения частью полученных средств, предусмотренных для передачи другому судье.

Действия адвоката и судьи расцениваются как преступления согласно части 3 статьи 15, части 3 статьи 369 и части 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины.

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