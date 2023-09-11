Преступник отбывал свой 15-летний срок заключения в тюрьме областного центра, пока не пришли россияне.

Во время периода оккупации Херсона российские оккупанты возможно освободили Николая Тарасова, убийцу 11-летней Даши Лукьяненко, отбывавшего свой 15-летний срок заключения в областном исправительном заведении.

Эту информацию обнародовал бывший советник главы Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook.

Преступник отбывал свой 15-летний срок заключения в тюрьме областного центра. Однако после возвращения контроля над Правобережьем Херсонской области и этим заведением его там уже не было.

Форостяк также добавил, что оккупанты отпустили всех заключенных во время оккупации, и это стало еще одним негативным последствием войны.

Адвокат семьи Дарьи Лукьяненко, Рубен Степанян, подтвердил информацию об этом изданию «Интент», указав, что после деоккупации региона он пытался узнать местонахождение Тарасова, но не мог этого установить. Опрос других заключенных также не дал результатов. Это ужас, потому что он, и все другие изверги, сейчас на свободе и продолжат преступления.

Важно отметить, что в январе 2021 года Одесский суд признал 22-летнего Николая Тарасова виновным в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко и приговорил его к 15 годам лишения свободы.

Кроме этого, мужчине было приказано выплатить семье погибшей компенсацию в размере 800 тысяч гривен в качестве компенсации морального и материального ущерба. Прокуроры не согласились с решением суда и потребовали пожизненного заключения для убийцы девочки.

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