В Одессе заметили мужчину, который ехал на электросамокате сразу с четырьмя детьми

На улицах Одессы обнаружили мужчину, который перевозил четырех детей на электросамокате. Самый младший из малышей оказался на плечах своего отца. Событие произошло на улице Сегедской, расположенной в Приморском районе города. Видео облетело соцсети и вызвало бурную реакцию комментаторов.

Возможно, отец пытался сэкономить деньги на общественном транспорте и одновременно вывести детей из школы. Важно отметить, что такой вид транспорта на дороге опасен для всех участников движения, включая самого владельца электросамоката.

Правила безопасности при использовании электросамоката включают в себя обязанность двигаться как можно ближе к правому краю дороги, избегать использования электросамоката в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также использования светоотражающих предметов на одежде и шлема для обеспечения безопасности.

В комментариях большинство пользователей сети выражали возмущение поступком одессита:

"Ну у него же их аж 4, наверное не жалко", "Это невероятно безответственно", "Ужас, какой риск для жизни детей и для самого себя", "Мало того, что своих детей может убить, да еще и какому-то бачицу жизнь испортить", "Это люди без инстинкта самосохранения".

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