Возле Одесского городского совета проходит очередной митинг в поддержку защитников и против скандальных тендеров.

Волонтеров и неравнодушных возле горсовета становится все больше, - украинцы просят отменить огромные расходы из бюджета, потому что эти деньги могут быть полезными на фронте и спасти много жизней.

"Мы отдаем налоги и требуем, чтобы они тратились там, где необходимо. Мы на войне. Те елки, которые мы сегодня сажаем, они никак не помогут военному, который находится на передовой", — говорит волонтер.

Также Митингующие отметили, что у защитников на передовой есть огромная потребность в транспорте, турникетах, дронах и не только.

Прооте местные чиновники, как сообщают одесситы, все равно решили провести тендеры, против которых выступают местные.

Источник: Новини.live.

Напомним, в Одессе на День города возле здания мэрии люди тоже выходили на митинг с плакатами и требованиями.

В Одессе люди вышли с плакатами с требованием отменить тендеры на реконструкцию Киевского райсуда и Театра юного зрителя.

Речь идет именно о реконструкции здания Киевского райсуда, за которую из городского бюджета придется "выложить" 106 млн грн.

Выделенные деньги городского бюджета они требуют передать на ВСУ.

2 сентября на День города у здания мэрии люди держат плакаты, на которых такие сообщения: "сначала ВСУ потом все остальное", "депутаты мои налоги для ВСУ", "ВСУ в первую очередь", "сначала победа, потом ремонт...".

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