В Одессе украинский защитник поделился видео своего обеда - в сети свирепствуют, разгорается скандал.

Так, военный на видео показал, как выглядит его обед.

Кадры обеда опубликовала в Фейсбук пользовательница сети Яна Титаренко.

"Парень военный сбрасывает видео обеда. Это так кормят военного в психиатрической больнице на Воробьева в Одессе (знаю, что писать нельзя, но как иначе заставить главного врача больницы двигаться ?) ",- сообщает Титаренко.

Сообщается, что защитник написал жалобу, однако никакого результата она не принесла, более того, главный врач якобы упрекнула военного.

"Парень написал жалобу, так его как первоклассника, который курил в уборной, отчитала главный врач и сетовали, что он не благодарен, потому что больница отлает последнее военным. Мне жаль, что ребята учтивые и не могут вылить эти помои на главу руководства больницы. Господи, хочется выть от отчаяния!",- говорится в сообщении.

В комментариях украинцы свирепствуют:

"И такое питание в учебных центрах также - помои. Я это сам прошел и также хотел подать жалобу, но не дошли руки-мало времени там был",

"Какое-то бл@во творится, знаю больницу, где ребят, которые лечатся после ранения вообще ужином не кормят. Ходячие ходят в магазин за хлебом",

"это просто глумление над воинами.... А потом власть удивляется-А чего это очередей в ТЦК нет...?",- пишут украинцы.

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