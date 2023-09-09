Так, военный на видео показал, как выглядит его обед.

Кадры обеда опубликовала в Фейсбук пользовательница сети Яна Титаренко.

"Парень военный сбрасывает видео обеда. Это так кормят военного в психиатрической больнице на Воробьева в Одессе (знаю, что писать нельзя, но как иначе заставить главного врача больницы двигаться ?) ",- сообщает Титаренко.

Сообщается, что защитник написал жалобу, однако никакого результата она не принесла, более того, главный врач якобы упрекнула военного.

Український захисник поділився відео свого обіду

"Парень написал жалобу, так его как первоклассника, который курил в уборной, отчитала главный врач и сетовали, что он не благодарен, потому что больница отлает последнее военным. Мне жаль, что ребята учтивые и не могут вылить эти помои на главу руководства больницы. Господи, хочется выть от отчаяния!",- говорится в сообщении.

Український захисник поділився відео свого обіду

В комментариях украинцы свирепствуют:

"И такое питание в учебных центрах также - помои. Я это сам прошел и также хотел подать жалобу, но не дошли руки-мало времени там был",

"Какое-то бл@во творится, знаю больницу, где ребят, которые лечатся после ранения вообще ужином не кормят. Ходячие ходят в магазин за хлебом",

"это просто глумление над воинами.... А потом власть удивляется-А чего это очередей в ТЦК нет...?",- пишут украинцы.

Український захисник поділився відео свого обіду

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