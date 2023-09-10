Поскольку ранее она не имела судебного наказания и долгое время работала в благотворительном фонде, суд решил назначить ей наказание полегче.

Женщина, работающая санитаркой в Благотворительном фонде «Мамин Дом» в Одессе, заявила, что стала жертвой постоянных оскорблений и физического насилия со стороны своего мужа, и в один из вечеров ситуация вылилась в трагедию. Информацию об этом распространили журналисты со ссылкой на решение Малиновского суда.

По словам женщины, ее муж регулярно подвергал ее физической и психологической пытке, и она даже вынуждена была обращаться за медицинской помощью из-за полученных травм от этого насилия.

В тот вечер супруг снова начал нападение на женщину и привел ее на кухню, где она отчаянно схватила кухонный нож и нанесла несколько ударов своему обидчика. К сожалению, эти удары стали смертельными.

Несмотря на трагедию и обстоятельства, вызвавшие ее поступок, женщина не имела на совести. Поскольку ранее она не имела судебного наказания и долгое время работала в благотворительном фонде, суд решил назначить ей наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Следует отметить, что на днях в Одесской области полицейские задержали мужчину по подозрению в причинении смертельных телесных повреждений сожители. Во время совместного застолья, хозяин дома поругался с хозяйкой. Разъяренный мужчина ударил женщину кулаком, а когда она упала на пол, нанес по туловищу удары ногами и обухом топора, который нашел в помещении.

Сообщение о смерти 53-летней женщины поступило в полицию от ее сожителя. Правоохранители при осмотре места происшествия в одной из комнат на кровати обнаружили окровавленную покойницу.

Источник: Українська Служба Інформації.

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