В Одесской области младший сержант, а также матрос, приговорен к наказанию в виде лишения свободы.

Так, в Одесской области к 3 годам осужден матрос за «самоволку».

Как сообщила спецпрокуратура в сфере обороны Южного региона, 23 ноября 2021 года матрос чтобы уклониться от военной службы, не явился в воинскую часть и отсутствовал до 27 июля 2022 года.

"Свободное" время военный проводил по своему усмотрению. В судебном заседании свою вину обвиняемый признал полностью.

Кроме того, спецпрокуратура в сфере обороны Южного региона сообщила, что в Одесской области к 5 годам 5 месяцам лишения свободы приговорен младший сержант.

9 апреля 2022 года, младший сержант чтобы уклониться от военной службы, покинул воинскую часть и уклонялся от прохождения службы до 31 апреля 2022 года.

15 мая 2022 года, снова не появился службу и отсутствовал до 26 июля 2022 года. Однако впоследствии он добровольно прибыл в полицию с признанием.

В суде обвиняемый вину в уголовном правонарушении признал полностью и искренне раскаялся в его совершении.

Ранее сообщалось, что в рамках мобилизации Министерство обороны Украины внесло изменения в требования для оценки пригодности к военной службе и уточнило процедуру определения места службы для ограниченно пригодных лиц.

Новый перечень заболеваний утвержден в рамках мобилизации, с которыми призывут в армию ограниченно годных.

Министерством обороны Украины утвержден обновленный перечень заболеваний, которые используются для оценки пригодности к военной службе и для регулирования службы ограниченно годных лиц.

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