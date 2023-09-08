В Одесской области ищут несовершеннолетнего Романа, который вышел из дома еще вчера и до сих пор не вернулся.

14-летний парень еще вчера, 7 сентября, утром вышел из дома и до сих пор не вернулся.

Отделом полиции Одесского районного управления полиции №1 разыскивается Миус Роман, 2009 года рождения.

Приметы пропавшего ребенка: на вид 15 лет, рост 167-170 см, худощавого телосложения, серые глаза, темные волосы.

В день исчезновения был одет в оранжевую футболку, оранжевые шорты и черные кроссовки с белыми полосами.

В полиции обратились к украинцам, если у вас есть любая информация о местонахождении парня, пожалуйста сообщите об этом в территориальный отдел полиции по телефонам: (048) 779-42-88, 779-49-70, +380 98 990 6867 или на спецлинию "102".

Ранее сообщалось, в Харькове произошло событие, когда малолетний ребенок был оставлен в одиночестве в закрытой квартире более суток.

Этот инцидент произошел в Холодногорском районе Харькова и совершила это мать, которая является 18-летней жительницей Днепра.

В квартире была замечена маленькая девочка, которая была напугана и растеряна, постоянно плакала. В квартире также царили антисанитарные условия и полный беспорядок. Патрульные доставили ребенка в больницу, и к счастью, ей ничего не угрожало.

Последние новости Украины:

Мама с 3-летним сыном перестали выходить на связь после поездки к родственникам: появились фото и приметы пропавших.

Как сообщала Politeka, в Днепропетровской области командир взвода сдал в ломбард радиостанции и дроны.

Также Politeka писала, патрульный выстрелил в человека в Днепре, Филатов отреагировал: "В этой ситуации я...".