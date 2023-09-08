В Одессе пассажирка в маршрутке через окно снимала на телефон объекты инфраструктуры.

Остальные пассажиры маршрутки заметили, что женщина ведет съемку и задержали ее.

Как сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области, пассажиры обратили внимание, как неизвестная снимает некоторые объекты, которые фиксировать на камеру нельзя.

Пассажиры не разрешили женщине выйти из маршрутки, ее задержали и вызвали полицию.

В результате полицейские проверили ее телефон и обнаружили множество номеров страны-агрессора и активное с ними общение.

Кроме того, в телефоне была найдена фото- и видеофиксация объектов инфраструктуры.

В некоторых телеграмм-каналах начало появиться видео, где зафиксировано, как в салоне маршрутки не позволяли женщине выйти на улицу.

Пассажирыз запретили женщине прикасаться к телефону, который она положила в сумку из-за того, что женщина могла удалить снимки до приезда полиции.

Пассажирка пыталась убедить других, что фотографировала цветы.

Источник: ukrrain.com.

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