Мужчину в Одесской области приговорили к 5 годам 1 месяца лишения свободы за кражу велосипеда.

Так, житель Измаила получил 5 лет и 1 месяц лишения свободы за кражу велосипеда.

Велосипед был припаркован возле Торгового центра "Одис" на проспекте Независимости.

Как сообщил руководитель Измаильской окружной прокуратуры Александр Сара, прокуроры добавили, что преступление совершил 55-летний мужчина в дневное время суток.

Однако, это не первая кража мужчины, которая была совершена в условиях военного времени.

Поэтому суд посчитал, что свой поступок преступник должен осознать в условиях ограничения свободы.

Таким образом, мужчина был признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 185 УК Украины.

Мужчине назначено наказание по санкции инкриминируемой статьи, а именно 5 лет 1 месяц лишения свободы.

Источник: "Бессарабия INFORM".

Ранее сообщалось, что в Одесской области женщина держала мальчика в багажнике.

58-летняя женщина подошла к парню, когда он играл на улице.

Она обвинила его в краже арбузов с поля за деревней.

Подросток отрицал кражу, тогда женщина угрожала ему словесно, а впоследствии силой затолкала в багажник легковушку, начала возить его по улице, удерживая "в заложниках" определенное время.

К родителям ребенка или полиции по факту кражи женщина не обращалась.

За незаконное лишение свободы ребенка женщине грозит ограничение свободы сроком до пяти лет.

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