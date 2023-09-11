Так, житель Измаила получил 5 лет и 1 месяц лишения свободы за кражу велосипеда.
Велосипед был припаркован возле Торгового центра "Одис" на проспекте Независимости.
Как сообщил руководитель Измаильской окружной прокуратуры Александр Сара, прокуроры добавили, что преступление совершил 55-летний мужчина в дневное время суток.
Однако, это не первая кража мужчины, которая была совершена в условиях военного времени.
Поэтому суд посчитал, что свой поступок преступник должен осознать в условиях ограничения свободы.
Таким образом, мужчина был признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 185 УК Украины.
Мужчине назначено наказание по санкции инкриминируемой статьи, а именно 5 лет 1 месяц лишения свободы.
Источник: "Бессарабия INFORM".
Ранее сообщалось, что в Одесской области женщина держала мальчика в багажнике.
58-летняя женщина подошла к парню, когда он играл на улице.
Она обвинила его в краже арбузов с поля за деревней.
Подросток отрицал кражу, тогда женщина угрожала ему словесно, а впоследствии силой затолкала в багажник легковушку, начала возить его по улице, удерживая "в заложниках" определенное время.
К родителям ребенка или полиции по факту кражи женщина не обращалась.
За незаконное лишение свободы ребенка женщине грозит ограничение свободы сроком до пяти лет.
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