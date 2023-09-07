На данный момент решается вопрос по избранию подозреваемого меры пресечения.

Директору предприятия в Одесской области предъявлено подозрение в незаконном занятии рыбным промыслом и злоупотреблении полномочиями по решению прокуроров Специализированной экологической прокуратуры. Подробности сообщил Офис генеральной прокураторы.

Согласно проведенному расследованию, предприятие, обладая разрешением на специальное использование водных ресурсов, в течение нескольких лет осуществляло промышленный отлов рапаны и черноморского калкана в акватории Черного моря, расположенной в Одесской области.

В июле 2020 года Черноморский рыбоохранный патруль аннулировал спецразрешение предприятию. Однако подозреваемый направил своих подчиненных продолжать незаконную рыбалку в рыбохозяйственном водном объекте без легальных оснований. Он производил продажу рыбы и морепродуктов и зарабатывал на этом.

В течение полугода незаконной деятельности было выловлено 132,3 тонн рапаны и 3,8 тонн черноморских калканов. В результате этого преступления против окружающей среды причинен ущерб в размере 3,3 миллиона гривен.

На данный момент решается вопрос по избранию подозреваемого меры пресечения, а также возможному аресту его имущества и предприятия с целью компенсации нанесенного ущерба.

Досудебное расследование проводится Главным следственным управлением Государственного бюро расследований, оперативное сопровождение осуществляется Департаментом по защите национальной государственности Службы безопасности Украины и Управлением стратегических расследований в Одесской области Государственной службы расследований при Национальной полиции Украины.

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