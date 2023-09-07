В Одесской области присвоили более 7,5 млн выделенных на строительство амбулаторий семейной медицины.

В Одесской области чиновники присвоили более 7,5 млн грн, выделенных государством на строительство амбулаторий.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В "схему" входили должностные лица Управления капитального строительства Одесской областной госадминистрации.

Злоумышленники обеспечивали "победы" в открытых торгах по строительству амбулаторий.

Они заключали договоры, получали аванс и создавали видимость выполнения, а в документацию вносили сведения с завышенными объемами выполненных работ.

Таким образом, они неправомерно зачисляли себе авансовые платежи и перечислили бюджетные деньги на счета стройфирмы.

С мая по декабрь 2021 года они присвоили бюджетные деньги на общую сумму более 7 500 000 гривен.

Также установлено, что огромные деньги, полученные таким образом, легализовывали, в частности, путем приобретения автомобилей премиум-класса.

Правонарушителям грозит до 12 лет и с конфискацией имущества.

На имущество, которое они призвали за украденные у государства деньги – наложен арест.

Суд вскоре примет решение о его конфискации и возвращении в казну государства.

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