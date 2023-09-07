В Одессе с начала недели, за 4 и 5 сентября, спасателями был зафиксирован ряд трагедий.

Так, спасатели сообщили, что в Одессе во время купания в море утонул 19-летний парень.

В ГСЧС отметили , что только с начала недели, всего за двое суток, было известно о 13 погибших на воде.

К сожалению, на одном из одесских пляжей в водоеме утонул совсем юный 19-летний парень.

Как рассказали в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области, сообщение о трагедии пришло вечером, 5 сентября.

Водолазы ГСЧС обнаружили в воде его тело и передали правоохранителям.

В ГСЧС Украины отметили, что только с начала недели, с 4 по 5 сентября, известно уже о 13 погибших людях на воде, из которых трое – это дети.

Спасатели призвали украинцев соблюдать установленные правила на воде.

"С начала года этот показатель достигает уже 842, в том числе 84 ребенка", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в городе Одесса произошло трагическое событие, когда маленькая девочка, еще не достигшая двух лет, выпала из окна восьмого этажа квартиры.

Мать девочки привезла свою дочь и четырехлетнего сына к бабушке на время. Однако женщина оставила детей в одиночестве и отправилась в магазин.

Врачи диагностировали у ребенка тяжелые травмы, в частности, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и другие повреждения тела.

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