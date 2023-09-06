СБУ задержала таможенников, которые помогали бизнесменам импортировать свои товары "по ускоренной процедуре" и уклоняться от обязательных импортных платежей.

Служба безопасности Украины раскрыла случаи коррупции среди должностных лиц Государственной налоговой службы в Одесской области и ликвидировала новые коррупционные схемы на таможнях Одессы, Львова и Житомира. Подробности сообщили в пресс-службе СБУ.

По расследованию, начальница одного из отделов Южного управления Государственной налоговой службы потребовала взятку в размере 5 тысяч долларов США от местного предпринимателя. В ответ она обещала помочь возобновить его хозяйственную деятельность, даже не смотря на возможные риски в отчетной документации.

В настоящее время этой чиновнице предъявлено обвинение по части 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).

Кроме того, СБУ задержала таможенников, которые помогали бизнесменам импортировать свои товары "по ускоренной процедуре" и уклоняться от обязательных импортных платежей.

В Одессе: задержан заместитель начальника управления местного подразделения Государственной таможенной службы, который систематически занижал таможенную стоимость импортной продукции. Ежемесячно это должностное лицо проводило через эту схему практически 100 товарных контейнеров, оценивая каждый из них в 500 долларов США.

Во Львове : Задержан главный государственный инспектор таможенного поста "Краковец", который требовал деньги от импортеров за непривлечение бюрократических препятствий в процессе таможенного оформления международных отправлений. В случае отказа он угрожал дополнительными проверками и затягиванием сроков таможенного контроля.

В Житомире : Глава местной таможни и ее подчиненный, начальник отдела контроля таможенной стоимости, создали собственно организованную преступную группировку и регулярно получали взятки от предпринимателей за "беспрепятственный" ввоз иностранных товаров в Украину.

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