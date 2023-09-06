Так, в Одесской области пограничники разоблачили местного жителя, ветерана военной разведки.

Как сообщили в ГНСУ, задержан учитель-искусствовед, который хотел воспитать пророссийское поколение.

В Одесской области задержали учителя искусства, который навязывал детям пропагандистские нарративы РФ.

Сообщается, что мужчина работал учителем искусства в детской школе.

Однако вместо того, чтобы рассказывать детям об искусстве, навязывал им пропагандистские нарративы.

В ГНСУ добавили, что теперь уроки на тему «войну с России начала Украина…», «Одесса и Донбасс – территории России», «украинские военные обстреливают гражданское население…» – мужчина, вероятно, будет вести в тюрьме.

Ранее сообщалось, что в Одесской области на взяточничестве во время ремонта бомбоубежища поймали чиновника.

Речь идет о главе одной из объединенных территориальных общин Одесской области.

Разоблачен чиновник на коррупции во время тендеров по ремонту бомбоубежищ.

Сообщается, что глава территориального общества в Одесской области оказало влияние на результаты тендеров.

Чиновник получил взятку от представителя коммерческой структуры за "победу" в тендере и заключении договора на ремонт бомбоубежища.

Следует отметить, что ремонт в данном бомбоубежище уже был произведен в конце 2022 года.

Фигуранта поймали с поличным.

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