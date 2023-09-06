Так, в Одесской области пограничники разоблачили местного жителя, ветерана военной разведки.
Как сообщили в ГНСУ, задержан учитель-искусствовед, который хотел воспитать пророссийское поколение.
В Одесской области задержали учителя искусства, который навязывал детям пропагандистские нарративы РФ.
Сообщается, что мужчина работал учителем искусства в детской школе.
Однако вместо того, чтобы рассказывать детям об искусстве, навязывал им пропагандистские нарративы.
В ГНСУ добавили, что теперь уроки на тему «войну с России начала Украина…», «Одесса и Донбасс – территории России», «украинские военные обстреливают гражданское население…» – мужчина, вероятно, будет вести в тюрьме.
Ранее сообщалось, что в Одесской области на взяточничестве во время ремонта бомбоубежища поймали чиновника.
Речь идет о главе одной из объединенных территориальных общин Одесской области.
Разоблачен чиновник на коррупции во время тендеров по ремонту бомбоубежищ.
Сообщается, что глава территориального общества в Одесской области оказало влияние на результаты тендеров.
Чиновник получил взятку от представителя коммерческой структуры за "победу" в тендере и заключении договора на ремонт бомбоубежища.
Следует отметить, что ремонт в данном бомбоубежище уже был произведен в конце 2022 года.
Фигуранта поймали с поличным.
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