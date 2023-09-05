Речь идет о двух местных жителях Болградского района.

Как сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины, мужчині были задержали 5 сентября в 4 утра.

Сообщается, что пограничники Измаильского отряда поймали мужчин на незаконном пересечении государственной границы Украины, недалеко от села Кубей.

Пограничники добавили, что мужчины решили вернуться из Молдовы в Украину через «зеленую» границу, обходя все пункты пропуска.

Они попытались оправдаться, заявив, что якобы уходили из соседнего села и ничего не нарушали.

"Бдительные охранники границы показали им, где именно они пересекли границу, показав им их следы на контрольно-следовой полосе", - говорится в сообщении.

На обоих мужчин составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.2 ст.204-1 КУоАП «Незаконное пересечение государственной границы Украины…».

Кроме того известно, что сейчас проверяется информация в Болградском РТЦК и СП не числятся ли мужчины в списках уклонистов.

Напомним, ранее сообщалось, что мужчина подделал документы в период действия мобилизации в Украине - временное удостоверение военнообязанного и справку военно-врачебной комиссии, чтобы выехать за границу.

14 августа он попытался пересечь в разгар мобилизации в Украине украинско-польскую границу в Грушеве, но его задержали пограничники.

Директора ИТ-компании обвиняли в подделке и использовании поддельных документов.

Муж признал свою вину. Суд признал айтишника виновным и назначил ему 17 тыс. грн штрафа.

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