Речь идет о двух местных жителях Болградского района.
Как сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины, мужчині были задержали 5 сентября в 4 утра.
Сообщается, что пограничники Измаильского отряда поймали мужчин на незаконном пересечении государственной границы Украины, недалеко от села Кубей.
Пограничники добавили, что мужчины решили вернуться из Молдовы в Украину через «зеленую» границу, обходя все пункты пропуска.
Они попытались оправдаться, заявив, что якобы уходили из соседнего села и ничего не нарушали.
"Бдительные охранники границы показали им, где именно они пересекли границу, показав им их следы на контрольно-следовой полосе", - говорится в сообщении.
На обоих мужчин составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.2 ст.204-1 КУоАП «Незаконное пересечение государственной границы Украины…».
Кроме того известно, что сейчас проверяется информация в Болградском РТЦК и СП не числятся ли мужчины в списках уклонистов.
Напомним, ранее сообщалось, что мужчина подделал документы в период действия мобилизации в Украине - временное удостоверение военнообязанного и справку военно-врачебной комиссии, чтобы выехать за границу.
14 августа он попытался пересечь в разгар мобилизации в Украине украинско-польскую границу в Грушеве, но его задержали пограничники.
Директора ИТ-компании обвиняли в подделке и использовании поддельных документов.
Муж признал свою вину. Суд признал айтишника виновным и назначил ему 17 тыс. грн штрафа.
Последние новости Украины:
Мобилизация в Украине: люди с инвалидностью могут стать здоровыми для ТЦК, как этого избежать.
Мобилизация в Украине: как наживаются в военкоматах, масштабы ошеломляют.
Мобилизация в Украине: в каких случаях работники ТЦК имеют право проверять документы.