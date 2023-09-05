Возле Одесской мэрии снова собрались одесситы, требующие власти перераспределить средства и направить неотложные расходы из бюджета на помощь ВСУ.

После восьми дней протестов, мэр Одессы Геннадий Труханов впервые предстал перед горожанами, требовавшими отменить спорные тендеры, проводившиеся во время войны с россией.

Один из участников акции, Владимир Самайчук, сообщил, что мэр не предоставил конкретный ответ на вопрос о необходимости проведения закупок в условиях войны, когда военные нуждаются в финансировании на фронте.

Труханов обвинил митингующих в том, что их "используют политики", а также рассказал об особенностях государственных закупок и сложностях выполнения работ по обустройству бомбоубежищ.

"Не понимаю, зачем стоять на улице и что-то доказывать. Мы на Пушкинской собирали всех волонтеров и я говорил - наши двери открыты. А что сейчас? Выборы начались? Вас используют политики", - сказал Труханов протестующим.

Он подчеркнул, что в Одессе активно ведутся работы по обустройству хранилищ в учебных заведениях. Однако мэр признал, что этот процесс длительный из-за бюрократических препятствий.

Труханов также отметил, что подобные работы производятся и в других городах Украины, включая Одессу, и они связаны с благоустройством.

Диалог между мэром и протестующими длился около получаса, после чего Труханов пригласил инициативную группу в мэрию для дальнейшего обсуждения.

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