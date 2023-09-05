На одном из пляжей в Одессе обнаружили бутылку, в которой была записка, написанная детской рукой. Содержание этой записки раскрывает, что она была отправлена ​​из оккупированного Крыма, а отправитель ждет возвращения Украины. Фотографии этой записки были распространены в сети Интернет.

Нашла эту бутылку семья, отдыхавшая на одном из пляжей Одессы. Сначала они планировали подобрать и выбросить бутылку, чтобы предотвратить возможные травмы. Однако внутри бутылки, изготовленной из темного стекла, они заметили скрученный лист бумаги. В конце концов они извлекли из нее записку.

По написанному видно, что автор записки – ребенок. Записка написана неровными печатными буквами на украинском языке. Ребенок пишет, что их вся семья, включая маму, папу, сестричку Машу и самого автора записки, неизменно ждет освобождения Крыма от оккупантов.

"Надеемся это письмо попадет в руки украинцев. Вся наша семья очень ждет освобождения от россиян. Крым – это Украина. Мы вас очень ждем", - сообщает автор записки, родившийся вероятно уже после оккупации полуострова.

Эта неожиданная находка не может не поразить сердце. Она свидетельствует о том, что даже после почти 10 лет оккупации многие крымчане продолжают верить в возвращение Украины и воспитывают своих детей в духе любви к родине.

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