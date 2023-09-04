По обоим этим фактам ДТП полицейские начали уголовные производства по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Оба инцидента произошли в течение ночи 3 и 4 сентября. В результате дорожно-транспортных происшествий погибли пешеход и водитель автотранспортного средства. Полицейские работают над установлением подробностей трагедии. Подробности сообщили в Главном управлении нацполиции Одесской области.

В частности, по предварительным данным, 43-летний житель Одессы, управляя автомобилем "Hyundai" по улице Мельницкой, совершил наезд на находившегося на дороге пешехода. От полученных травм пострадавший погиб на месте, идентификация его личности в данный момент производится. Тест на наличие алкоголя в крови водителя был отрицательным – он был трезв.

Другой аварийный случай произошел на следующую ночь на улице Проселковой. По предварительным данным, произошло столкновение двух автомобилей – "ВАЗ" и "Suzuki", которыми управляли жители Одессы в возрасте 63 и 56 лет. Их транспортные средства двигались навстречу друг другу. В результате ДТП 63-летний водитель "ВАЗ" погиб на месте, а 56-летнего водителя "Suzuki" госпитализировали в больницу с различными травмами. У него были взяты биологические образцы для определения степени опьянения.

По обоим этим фактам ДТП полицейские начали уголовные производства по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, повлекшими смерть или тяжкое телесное повреждение потерпевшего).

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