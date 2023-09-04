В Одессе женщина оставила детей в одиночестве и отправилась в магазин - после этого произошло ЧП.

В городе Одесса произошло трагическое событие, когда маленькая девочка, еще не достигшая двух лет, выпала из окна восьмого этажа квартиры. По информации Главного управления национальной полиции Одесской области, ребенка госпитализировали в областную детскую клиническую больницу в тяжелом состоянии.

По событиям рассказали, что мать девочки привезла свою дочь и четырехлетнего сына к бабушке на время. Однако женщина оставила детей в одиночестве и отправилась в магазин. За это время маленькая девочка, по всей вероятности, залезла на подоконник, опираясь на москитную сетку, и несчастно выпала из окна.

Врачи диагностировали у ребенка тяжелые травмы, в частности, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и другие повреждения тела.

Полицейские также сообщили, что ранее семья не привлекала внимание правоохранительных органов и не находилась на учете социальных служб. Следователи выясняют все обстоятельства этого события.

Следует отметить, что в течение последнего месяца на территории Одесской области произошло пять случаев, когда дети выпали из окон, и эта статистика впечатляет: три из пяти подобных инцидентов завершились трагически, а еще двое детей находятся в тяжелом состоянии.

Полицейская также подчеркивает, что причины этих трагедий очень просты и банальны – незакрытые окна и интерес детей посмотреть, что находится за окном.

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