Защитники неба над Украиной сбили 17 дронов, но, как сообщают в Одесской ОГА, к сожалению, есть попадания.

"В нескольких населенных пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий.

Также из-за попадания обломков в результате сбития возникло несколько возгораний на территории гражданских объектов», - сообщили в ОГА.

В настоящее время огонь уже удалось ликвидировать.

На месте продолжают работу все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют преступления россиян.

Ранее в ОК «Юг» подчеркнули, что «враг может повторять массированные атаки одна за другой в течение одной и второй ночи».

Также в «Юге» рассказали о тактике врага при атаках на Одесчину.

«…Выпуская дроны с восточного побережья Азовского моря, они пытались проходить вдоль акваторий. Потому что акватории приглушают звук, на который ориентируются, когда охотятся за "Шахедами". Это уклонение от разоблачения, попытка использовать русло реки для того, чтобы быть максимально незаметными».

Выйдя из зерновой сделки, захватчики четко обозначили свои будущие цели. В то же время, россияне пытаются давить на население Украины, ее инфраструктуру и мировое сообщество.

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Напомним, на Одесчине собака бросилась на ребенка.

Также сообщалось, что на Одесчине прогремел взрыв - детали и фото з места.