В Одессе и области объявили тендеры, ошеломляющие суммами средств, которые могут понадобиться для их реализации.

На веб-портале государственных закупок " Prozorro " появилась информация о тендере в Одессе на сумму 28,6 миллиона гривен для приобретения 52 лодок. Заказчиком выступил Департамент муниципального караула Одесского городского совета.

Согласно информации, размещенной в рамках открытого аукциона, требуется закупка 52 многофункциональных лодок с двигателями и лафетами, включая комплектующие. Завершение поставок намечено до 20 декабря 2023 года. Проведение аукциона запланировано на 11 сентября и конечная стоимость закупки составляет 28 600 000 гривен.

Кроме того, в Одесской области планируется провести реконструкцию очистных сооружений в Болградском районе по общей стоимости 156 миллионов гривен. По данным открытого аукциона, заказчиком работ выступило КП Болградского городского совета "Горводоканал".

Также в Приморском районе Одессы рассматривается возможность строительства нового водопровода стоимостью 400 миллионов гривен. По данным открытого аукциона, Одесский городской совет ищет подрядчика, который выполнит капитальный ремонт некоторых частей больницы и заменит коммуникации.

На заметку, в Одесской области запланирован ремонт дамбы на одном из прудов на сумму 13 385 445 гривен. Исполнителем этих работ стала компания Николаевской области, и аукцион для ее выбора не проводился.

Последние новости Украины:

Напомним, на Днепропетровщине хотят потратить 1,2 миллиона для праздника.

Как сообщала Politeka, в Украине назревает новый тендерный скандал на 3,5 миллиона гривен, на что пойдут деньги.

Также Politeka писала, "Энергоатом" поймали на странных закупках для ЗАЭС.