Смерть Бориса Чубина стала еще одним примером жертвенности украинских защитников на пути к свободной и независимой Украине.

Под Авдеевкой, выполняя боевое задание, 30 августа погиб 24-летний Борис Чубин из Одессы. Об этом проинформировала мать погибшего Татьяна Чубина. Борис Чубин служил в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. За свою жизнь он успел внести значительный вклад в разные отрасли.

"Мой сын, моя надежда... Моя гордость. На щите. Погиб 30 августа 2023 года, выполняя боевое задание в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка", - написала она в Facebook.

Борис Чубин был инженером и разработчиком. Еще будучи подростком, он создал прибор iHelp для незрячих и слабовидящих, который помогает им навигироваться в городе. Кроме того, он разработал социальную сеть и приложение для садоводов. Он также обучался в Германии, но отказался от гранта, поскольку решил остаться в Украине и помогать разработкам для украинской армии.

Борис знал три языка, включая английский, немецкий и китайский. Он был единственным выпускником в Одесской области, который одновременно поступил на второй курс в два разных вуза, где изучал банковское дело и международные правовые отношения.

Смерть Бориса Чубина стала еще одним примером жертвенности украинских защитников на пути к свободной и независимой Украине.

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