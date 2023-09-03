В городе Рени, что в Одесской области, мужчина взорвал гранату во дворе многоэтажного дома. Более того, во время проведения обыска полицейские обнаружили у него еще три гранаты. Подробности ЧП сообщила пресс-служба Нацполиции Одесской области.

По информации правоохранителей, 37-летний мужчина, пришедший в гости к своему 43-летнему другу, вместе с ним, 70-летним отцом и еще одним 47-летним гостем, потреблял алкогольные напитки. В ходе этого он взял гранату, согласно предварительным сведениям, РГД-5, вышел на улицу и бросил ее во дворе.

К счастью, в результате взрыва никто не пострадал. Остатки гранаты были обнаружены и изъяты полицейскими на месте происшествия.

Правоохранители заметили похожий на гранату предмет в кармане 47-летнего мужчины. Во время обыска изъяли еще два корпуса, предполагается, что это гранаты Ф-1, а также впали в них.

Кроме того, обнаружили бумажный сверток и банку с растительным веществом зеленого цвета, похожим на каннабис, в высушенном и измельченном виде, а также пакет с порошкообразным веществом белого цвета.

Мужчине, у которого нашли гранату в кармане, было предъявлено подозрение в незаконной носке, хранении и приобретении боевых припасов без предусмотренного законом разрешения. Его избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.

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