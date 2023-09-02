В Одессе в День города возле здания мэрии люди вышли на митинг с плакатами и требованиями.

В Одессе люди вышли с плакатами с требованием упразднить тендеры на реконструкцию Киевского райсуда и Театра юного зрителя.

Выделенные деньги городского бюджета они требуют передать ВСУ.

2 сентября на День города у здания мэрии люди держат плакаты, на которых следующие сообщения: "Сначала ВСУ потом все остальное", "Депутаты мои налоги для ВСУ", "ВСУ в первую очередь", "Сначала победа, потом ремонт...".

Напомним, это не первый митинг в Одессе по поводу скандальных тендеров.

По меньшей мере, два раза одесситы выходили к зданию горсовета.

В частности, 28 августа в Одессе к зданию городского совета вышли люди с плакатами против объявленных тендеров на реконструкцию Киевского районного суда и реставрацию Театра юного зрителя.

Вышедшие к горсовету люди считают, что деньги из городского бюджета должны быть направлены на помощь ВСУ и нашим защитникам. И ремонт суда сейчас не ко времени.

"Дроны, а не суды за 106 миллионов", "Требую бюджет на ВСУ", - написано на плакатах.

Напомним, большинство депутатов все же проголосовали за соответствующие изменения в бюджет города.

Решение о выделении 10 млн. было принято на внеочередной сессии Одесского горсовета, 25 августа.

Депутаты согласовали скандальный ремонт суда в Одессе на 106 млн.

Речь идет именно о реконструкции здания Киевского райсуда, за которую из городского бюджета придется "выложить" 106 млн. грн.

Источник: Суспільне.

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