Так, в Одессе мужчина выйдет на общественные работы из-за издевательств над женой
Сообщается, что мужчина сильно избил свою женщину за плохую уборку в доме.
Об этом говорится в приговоре Малиновского районного суда Одессы.
Мужчина внезапно набросился с кулаками на собственную жену когда та лежала на кровати.
Он решил "воспитать" ее за то, что, как ему показалось, что в доме было не убрано.
Женщина, чтобы спастись от неадеквата, была вынуждена выбежать на улицу в одном белье.
В результате суд решил, что мужчина выйдет на 200 часов общественных работ.
Источник: Украинская служба информации.
Ранее сообщалось, что в Одесской области на взяточничестве во время ремонта бомбоубежища поймали чиновника.
Речь идет о главе одной из объединенных территориальных общин Одесской области.
Разоблачен чиновник на коррупции во время тендеров по ремонту бомбоубежищ.
Сообщается, что глава территориального общества в Одесской области оказало влияние на результаты тендеров.
Чиновник получил взятку от представителя коммерческой структуры за "победу" в тендере и заключении договора на ремонт бомбоубежища.
Следует отметить, что ремонт в данном бомбоубежище уже был произведен в конце 2022 года.
Фигуранта поймали с поличным.
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