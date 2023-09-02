В Одессе мужчину накажут за издевательство над женой из-за того, что в доме было грязно.

Так, в Одессе мужчина выйдет на общественные работы из-за издевательств над женой

Сообщается, что мужчина сильно избил свою женщину за плохую уборку в доме.

Об этом говорится в приговоре Малиновского районного суда Одессы.

Мужчина внезапно набросился с кулаками на собственную жену когда та лежала на кровати.

Он решил "воспитать" ее за то, что, как ему показалось, что в доме было не убрано.

Женщина, чтобы спастись от неадеквата, была вынуждена выбежать на улицу в одном белье.

В результате суд решил, что мужчина выйдет на 200 часов общественных работ.

Источник: Украинская служба информации.

Ранее сообщалось, что в Одесской области на взяточничестве во время ремонта бомбоубежища поймали чиновника.

Речь идет о главе одной из объединенных территориальных общин Одесской области.

Разоблачен чиновник на коррупции во время тендеров по ремонту бомбоубежищ.

Сообщается, что глава территориального общества в Одесской области оказало влияние на результаты тендеров.

Чиновник получил взятку от представителя коммерческой структуры за "победу" в тендере и заключении договора на ремонт бомбоубежища.

Следует отметить, что ремонт в данном бомбоубежище уже был произведен в конце 2022 года.

Фигуранта поймали с поличным.

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