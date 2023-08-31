В Одессе разоблачили чиновника, требовавшего "откат" от инвесторов за установку солнечных панелей.

В Одессе разоблачили руководителя управления Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний.

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора и в Государственном бюро расследований, чиновник требовал "откат" от инвесторов за установку солнечных панелей.

Сообщается, что к чиновнику обратились представители из-за границы, чтобы инвестировать средства в Украину, несмотря на войну.

Иностранцы планировали установить на зданиях и постройках одной из исправительных колоний солнечные батареи.

Чиновник потребовал от представителя иностранной фирмы взятки за «входной билет» и закрепления договора инвесторов.

Кроме того, руководитель департамента обещал за деньги допустить представителей компании на территорию и разрешить доставить продукцию для создания возобновляемой энергетики.

Подозреваемый требовал деньги за заключение договора.

Его задержали при получении 7000 долларов. Взятку он обещал разделить между всеми заинтересованными чиновниками.

Досудебное расследование продолжается.

К слову, недавно сообщалось, что должностное лицо в Одесской области решило заработать на повторном ремонте укрытия.

Речь идет о главе одной из объединенных территориальных общин Одесской области.

Чиновник получил взятку от представителя коммерческой структуры за "победу" в тендере и заключении договора на ремонт бомбоубежища.

Сумма взятки – 100 тысяч гривен – это 10% от общей суммы, выделенной на ремонт. Фигуранта поймали с поличным.

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