Так, 31 августа в центре Одессы обрушилась стена жилого дома.

Местные жители предполагают, что обвал мог произойти из-за взрывной волны последнего ракетного обстрела.

На улице Базарной рухнула стена жилого дома начала 20 века.

"Жители услышали грохот, после чего произошел обвал. Они считают, что это произошло из-за последнего ракетного удара — взрывная волна сильно ударила по их дому, поэтому в квартирах теперь нет внешней стены", — говорится в сообщении.

Напомним, что последний массированный удар по Одессе россияне нанесли в ночь на 14 августа.

Городской совет в тот день сообщил, что было повреждено 296 домов.

Взрывная волна разбила 1460 окон, враг тогда бил ударными дронами и ракетами типа "Калибр".

Источник: trueua.info.

Напомним, В Днепропетровской области командир взвода сдал в ломбард радиостанции и дроны.

Установлено, что командир разведывательного взвода одной из воинских частей в Днепропетровской области похитил четыре комплекта портативных радиостанций специального назначения.

Также он присвоил два квадрокоптера.

Общая стоимость украденного – около полумиллиона гривен.

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