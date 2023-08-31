Так, 31 августа в центре Одессы обрушилась стена жилого дома.
Местные жители предполагают, что обвал мог произойти из-за взрывной волны последнего ракетного обстрела.
На улице Базарной рухнула стена жилого дома начала 20 века.
"Жители услышали грохот, после чего произошел обвал. Они считают, что это произошло из-за последнего ракетного удара — взрывная волна сильно ударила по их дому, поэтому в квартирах теперь нет внешней стены", — говорится в сообщении.
Напомним, что последний массированный удар по Одессе россияне нанесли в ночь на 14 августа.
Городской совет в тот день сообщил, что было повреждено 296 домов.
Взрывная волна разбила 1460 окон, враг тогда бил ударными дронами и ракетами типа "Калибр".
Источник: trueua.info.
Напомним, В Днепропетровской области командир взвода сдал в ломбард радиостанции и дроны.
Установлено, что командир разведывательного взвода одной из воинских частей в Днепропетровской области похитил четыре комплекта портативных радиостанций специального назначения.
Также он присвоил два квадрокоптера.
Общая стоимость украденного – около полумиллиона гривен.
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