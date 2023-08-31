Преступная схема, направленная на хищение бюджетных средств при строительстве медицинских амбулаторий, разоблачилась в Одесской области. Органы прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении пяти человек, среди которых организатором преступной деятельности был чиновник Одесской областной государственной администрации и четыре соучастника. Подробности сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Эти лица обвиняются в совершении хищения бюджетных средств, их легализации и служебном подлоге.

Проведенное следствие раскрыло, что руководитель одного из подразделений Одесской областной госадминистрации разработал план присвоения бюджетных средств при строительстве амбулаторий семейной медицины по программе "Большое строительство". Для этого были привлечены еще пять человек, включая бывших работников Одесской областной госадминистрации.

С помощью фальшивых тендеров и договоров подряда один из соучастников, который был формальным руководителем предприятия, получил авансовые платежи на строительно-монтажные работы.

Однако основная часть этих средств была присвоена. Работы были проделаны не в полном объеме, при этом пытались создать впечатление их добросовестного исполнения.

В дальнейшем были подготовлены фальсифицированные акты выполненных работ, где их объем искусственно завышали более чем на 7,5 миллиона гривен. Часть "заработанных" средств злоумышленники легализовали через приобретение нового автомобиля.

Следствие обратило внимание на отдельного члена этой группировки и открыло в отношении уголовного производства, объявив его в розыск.

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