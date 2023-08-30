Полицейские Одесской области раскрыли еще одну схему уклонения от призыва. Гражданин за вознаграждение обещал решить этот вопрос со служебными лицами медицинского учреждения и районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в городе Одесса.

Об этом сообщило управление стратегических расследований в Одесской области.

За полученное вознаграждение одессит гарантировал положительное решение вопроса с представителями медицинского центра и ТЦК. За два временных удостоверения военнообязанных о непригодности к военной службе по состоянию здоровья он требовал 20 000 долларов США.

29 августа правоохранители задержали подозреваемого в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время получения взятки. Ему было доложено о подозрении по статье 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

На данный момент ведется проведение всех необходимых процессуальных действий, и будет принято решение по уведомлению о подозрении должностным лицам, в частности работникам районного ТЦК и военно-медицинского клинического центра, причастных к этой коррупционной схеме.

Согласно этим статьям предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества. Уголовное производство осуществляет Суворовская окружная прокуратура.

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