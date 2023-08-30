30 августа около 12 часов дня в полицию поступило сообщение.
Как сообщается, в одной из квартир на четвертом этаже в городе Черноморск женщина просила о помощи.
Оперативно выехали следственно-оперативная группа полиции и руководство ГУНП в Одесской области.
На месте происшествия стало известно, что в квартире находится 29-летний мужчина со своей женой и маленькой дочерью.
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Мужчина выпустил тещу, а женщину с ребенком держал в заложниках, угрожая нанести телесные повреждения.
Полицейские ведут с мужчиной переговоры.
По состоянию на 14:50 сообщается, что правоохранители задержали злоумышленника и освободили женщину с ребенком.
Подробную информацию о задержании в полиции обещают предоставить позже.
К слову, вчера, 29 августа в Днепре произошло ЧП, полицейский выстрелил в мужчину во время конфликта.
По данным ДБР, водитель авто игнорировал ПДД, патрульные остановили авто, сообщается, что пассажир вел себя агрессивно и имел признаки алкогольного опьянения.
В салоне также находилась, вероятно, жена Силогава и дети на заднем сиденье – они отказывались выйти из машины по требованию полицейских, после чего правоохранители начали силой вытаскивать людей из авто и применили газовый баллончик.
В результате возникла потасовка, патрульный трижды выстрелил из табельного оружия в мужчину.
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