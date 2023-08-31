В Одесской области на взяточничестве во время ремонта бомбоубежища поймали чиновника.

Речь идет о главе одной из объединенных территориальных общин Одесской области.

Служба безопасности Украины сообщила , что разоблачен чиновник на коррупции во время тендеров по ремонту бомбоубежищ.

Сообщается, что глава территориального общества в Одесской области имела влияние на результаты тендеров.

Чиновник получил взятку от представителя коммерческой структуры за "победу" в тендере и заключении договора на ремонт бомбоубежища.

Сумма взятки – 100 тысяч гривен – это 10% от общей суммы, выделенной на ремонт.

Чиновник угрожал в случае отказа отменить дальнейшее участие в тендерах и в заключении договоров относительно других строительных работ.

Следует отметить, что ремонт в данном бомбоубежище уже был произведен в конце 2022 года.

Фигуранта поймали с поличным, во время получения очередной "транша" взятки.

Задержанному доложено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия по выяснению всех обстоятельств коррупционной сделки продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Одесской области фиксируют загрязнение канализационными стоками, прокуроры направили в суд обвинительный акт.

Произошло загрязнение земель лесного фонда аммонием, нитратами, сульфатами, хлоридами, фосфором и не только. Зафиксировано массовое высыхание деревьев "Дуб", "Ясин" и "Осин".

Обвиняемый нанес ущерб более 700 тыс грн.

Последние новости Украины:

"Дроны, а не суды за 106 миллионов": в Одессе в горсовет сходятся люди, кадры.

Как сообщала Politeka, 51 миллион планируется потратить на подземный переход под Одессой.

Также Politeka писала, что бы логерку из Одессы, которая призвала бомбить Украину, "наказали".