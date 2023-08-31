Речь идет о главе одной из объединенных территориальных общин Одесской области.
Служба безопасности Украины сообщила , что разоблачен чиновник на коррупции во время тендеров по ремонту бомбоубежищ.
Сообщается, что глава территориального общества в Одесской области имела влияние на результаты тендеров.
Чиновник получил взятку от представителя коммерческой структуры за "победу" в тендере и заключении договора на ремонт бомбоубежища.
Сумма взятки – 100 тысяч гривен – это 10% от общей суммы, выделенной на ремонт.
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Чиновник угрожал в случае отказа отменить дальнейшее участие в тендерах и в заключении договоров относительно других строительных работ.
Следует отметить, что ремонт в данном бомбоубежище уже был произведен в конце 2022 года.
Фигуранта поймали с поличным, во время получения очередной "транша" взятки.
Задержанному доложено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Следственные действия по выяснению всех обстоятельств коррупционной сделки продолжаются.
Ранее сообщалось, что в Одесской области фиксируют загрязнение канализационными стоками, прокуроры направили в суд обвинительный акт.
Произошло загрязнение земель лесного фонда аммонием, нитратами, сульфатами, хлоридами, фосфором и не только. Зафиксировано массовое высыхание деревьев "Дуб", "Ясин" и "Осин".
Обвиняемый нанес ущерб более 700 тыс грн.
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