Находящемуся под стражей одесситу грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) осуществили задержание в Одессе члена разведывательной группы российской группировки «Призрак», который также являлся активным участником террористической организации «лнр».

Это лицо, являющееся жителем Одессы, отмечалось как сторонник кремлевского режима. Во время массовых беспорядков в городе в начале мая 2014 года он активно участвовал в провокациях, способствовавших интересам россии. Но это не все его преступления, сообщили в СБУ.

Для уклонения от ответственности за свои действия злоумышленник скрылся в временно оккупированной части Луганской области, где присоединился к боевикам. Позже его наделили должностью командира разведывательного подразделения группировки «Призрак», фактически оказавшейся под контролем россии и включившегося во 2-й армейский корпус агрессора.

Под псевдонимом «Санта» он участвовал в боевых действиях против украинских войск, включая район Бахмутской трассы.

Однако в дальнейшем злоумышленник решил покинуть ряды боевиков и тайно вернулся в Одессу. В городе он пытался скрыться и уйти от ответственности.

Во время обысков по местам нахождения этого лица в Одессе обнаружены доказательства его участия в террористической организации «лнр».

Фигурант был уведомлен о подозрении в соответствии со статьей 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации). Находящемуся под стражей злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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