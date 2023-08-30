Так, загрязнение выбросами канализационных стоков на 22 га фиксируется на территории «Французского леса» в Подольской области.
Как сообщает Одесская Областная Прокуратура, будут судить экс-директора коммунального предприятия
Стало известно, что начиная с 2019 по 2021 годы тогдашний директор предприятия по обслуживанию водопроводной сети и водоотводу, зная о повреждении канализации - незаконно сливал стоки на земле лесного фонда.
Чиновник ничего не сделал, чтобы сделать ремонт поврежденного канализационного коллектора за счет предприятия от полученных доходов.
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Кроме того, известно, что за выделением денег в местные органы власти он также не обращался.
Таким образом произошло загрязнение земли лесного фонда аммонием, нитратами, сульфатами, хлоридами, фосфором и не только.
В результате таких действий директора произошла порча земли, в частности ухудшение плодородия почвы, заболочение отходами почти 22 га.
Также зафиксировано массовое высыхание деревьев Дуб, Ясин и Осина. Обвиняемый нанес ущерб более 700 тыс грн.
В суд направлен обвиняемый акт по ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 239 УК Украины.
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