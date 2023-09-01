Чтобы защитить себя от мошенников в подобных ситуациях нужно придерживаться нескольких правил.

В Одессе мужчина решил купить приставку Xbox через онлайн-платформу объявлений OLX. При этом он оформил наложенный платеж - наложенным плетежем. Однако вместо ожидаемого устройства он получил неприятный сюрприз в коробке.

В частности, житель получил вместо приставки Xbox коробку с камнями и монтажной пеной.

Перед отправкой товара украинец выполнил проверку приставки, убедившись, что кнопка включения светится. Однако, придя домой, он обнаружил, что функционирует только сама кнопка, а внутри приставки находились камни и монтажная пена. То есть

"Когда приехал домой, оказалось, что светящаяся кнопка - это единственное, что работает в приставке. Внутри камни и монтажная пена", - сказано в сообщении.

Чтобы защитить себя от мошенников в подобных ситуациях, OLX предоставляет несколько советов:

При получении товара рекомендуется проверить немедленно в пункте отправки. Важно оберегать свои личные данные и документы, избегать их передачи третьим лицам и в публичных местах.

Также работники отделения должны проверять документы получателя. Если же возникли вопросы или нарушения, следует уведомить об этом горячую линию соответствующего логистического партнера.

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