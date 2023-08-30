В качестве альтернативы, директор предложила решение и отметила, что одесские школы ждут помощи из Киева.

Во время брифинга в горсовете Одессы директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич сообщила, что перед началом нового учебного года в школах возникли некоторые проблемы. Их решить уже не смогут, ведь до 1 сентября осталось несколько дней.

Дело в том, что полностью снабжены учебниками только 1-4 и 11 классы.

Особенно сложная ситуация с учебниками в пятых и шестых классах. Первые имеют всего 15% необходимых учебников, вторые – примерно 40%. Елена Буйневич подчеркнула, что снабжение учебников для школ осуществляется государством, а не городом. Пока педагоги ожидают прибытия литературы, но до 1 сентября книги точно не поступят.

В качестве альтернативы, директор предложила использовать электронные учебники. Они доступны на веб-сайте Института модернизации содержания образования.

"Как мама ученика шестого класса, мы выбрали электронный учебник. У нас есть доступ к электронной книге, и мы им пользуемся. Это, безусловно, означает дополнительную нагрузку на зрение, но мы понимаем, что наши дети уже имеют значительную нагрузку от электронных игр и компьютеров. Если родители не желают использовать этот вариант, мы ждем поставок бумажных учебников из Киева, а также можем использовать ксерокопии страниц", - поделилась Елена Буйневич.

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