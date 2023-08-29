Акция "Первое сентября без цветов" была впервые введена в 2014 году и остается актуальной по сей день.

Стало известно, что в городе Одесса продолжается инициатива "Первое сентября без цветов", призывающая родителей и детей принести на празднование первого звонка не букеты цветов, а полезные вещи для военных Украины.

Директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич сообщила, что в школах будут собирать посылки с потребительскими товарами для военных и отправлять их на передовую. Следует сказать, что некоторые родители против проведения в Одессе такой акции.

В рамках этой инициативы можно приносить медикаменты, белье, носки, чай и кофе, продукты длительного хранения и средства гигиены.

Однако не все родители поддерживают эту идею педагогов. Некоторые верят, что все аспекты празднования первого сентября должны остаться традиционными. Елена Буйневич отметила, что, несмотря на некоторые нарекания, важно воспитывать детей в реальном мире и давать им пример ответственности и поддержки.

Акция "Первое сентября без цветов" была впервые введена в 2014 году и остается актуальной по сей день.

Следует отметить, что в Одесской области 641 школа готова начать новый учебный год в традиционном формате. Очно будут учиться около 213 тысяч учащихся. Об этом рассказал Александр Лончак, директор департамента образования и науки Одесской областной власти.

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