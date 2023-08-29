Так, молодой парень в очередной раз попал в неприятности из-за русских песен.
Разгорается очередной скандал с песнями Цоя в Одессе.
17-летний юноша с гитарой на Дерибасовской начал петь русские песни.
Исполнением российских песен парень привлек внимание полицейских.
Правоохранители поинтересовались у юноши, почему он не поет песни по-украински.
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Судя по разговору создается впечатление, что замечания по песням ему делают не впервые.
Полицейские добавили, что подошли к парню по просьбе отдыхающих неподалеку.
Они также предупредили юношу, что в следующий раз может подойти кто-то другой, и ситуация сложится иначе.
Морской климат, каким-то странным образом влияющий на одесситов отнюдь не оздоровительно, а наоборот.
"Завтра еще раз подъедут извинения. Завезти бы его на передовую, пусть бы там постоял с гитарой и посмотрел",
"Сиди себе дома в своем доме и пой, где тебя никто не слышит. Чего лезть на улицу...",
"Пытаются прославиться, хоть в чем-то...",
"Морской климат, каким-то странным образом", – пишут в комментариях украинцы.
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