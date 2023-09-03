Собака внезапно выбежала из соседнего двора через сломанный забор и набросилась на одного из детей.

В вечернее время 27 августа в Болградском районе Одесской области собака породы алабай напала на 8-летнего мальчика и сильно покусала малыша. Пострадавшего мальчика госпитализировали в больницу с ранами на бреде, бедре и ухе.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Этот инцидент произошел в одном из сел Бородинского поселкового территориального общества Одесской области. По сообщению полиции, нападение произошло на улице, когда мальчик играл вместе с другими детьми. Собака внезапно выбежала из соседнего двора через сломанный забор и набросилась на одного из детей.

В полиции сообщили, что взрослые отреагировали на крики детей, оторвали собаку от пострадавшего и вызвали скорую помощь и полицию. Пострадавшего доставили в больницу с травмами на бритой, бедре и ухе, где оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили для амбулаторного лечения. В настоящее время известно, что состояние пострадавшего мальчика стабильное и находится на амбулаторном лечении.

Владельцев алабая могут привлечь к административной ответственности за нарушение правил содержания собаки. За это нарушение предусмотрен штраф от 1700 до 3400 гривен и возможность конфискации животного.

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