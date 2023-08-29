Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям вывезли тело погибшего и передали его медицинским работникам.

В результате неизвестных обстоятельств лифт внезапно двинулся вверх, что привело к смертельной трагедии. Стало известно, что в Приморском районе города Одесса произошло печальное событие – погиб мастер, занимавшийся обслуживанием лифта.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.



Человек находился на верхней крыше лифта, когда тот внезапно начал подниматься.

По сообщению, поступившему от дежурного медика в 12:05 27 августа, мастер лифта 1965 года рождения погиб в лифтовой шахте. На момент трагедии он находился на крыше лифта, который внезапно начал движение вверх, спровоцировав летальный случай.

По данным спасателей, погибший проводил работы по разблокировке дверей лифта, где ранее застряли пассажиры. Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям вывезли тело погибшего и передали его медицинским работникам для дальнейших мер.

Следует также напомнить, что еще один вопиющий инцидент произошел около полуночи в одном из частных домов в Пересыпском районе Одессы — соседи потерпевшего увидели его на улице в крови и услышали, что он просит помощи. Полицейские установили, что накануне вечером к мужу пришел отец, они выпивали ссорившихся. В разгар скандала отец получил раскладной нож и нанес несколько ударов сыну.

Последние новости Украины:

Напомним, в Одессе шторм унес жизни отдыхающих на пляже, подростков "смыла" волна.

Как сообщала Politeka, 51 миллион планируют потратить на подземный переход под Одессой.

Также Politeka писала, блогершу из Одессы, которая призвала бомбить Украину, "наказали".