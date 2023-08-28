В Одессе в здание горсовета вышли люди с плакатами.

Так, в Одессе к зданию городского совета вышли люди с плакатами против объявленных тендеров на реконструкцию Киевского районного суда и реставрацию Театра юного зрителя.

Вышедшие к горсовету люди считают, что деньги из городского бюджета должны быть направлены на помощь ВСУ и нашим защитникам. И ремонт суда сейчас не ко времени.

"Дроны, а не суды за 106 миллионов", "Требую бюджет на ВСУ", - написано на плакатах.

Напомним, большинство депутатов все же проголосовали за соответствующие изменения в бюджет города.

Решение о выделении 10 млн. было принято на внеочередной сессии Одесского горсовета, 25 августа.

Депутаты согласовали скандальный ремонт суда в Одессе на 106 млн.

Речь идет именно о реконструкции здания Киевского райсуда, за которую из городского бюджета придется "выложить" 106 млн. грн.

Однако известно, что в начале сессии этот вопрос рассматривался на заседании бюджетной комиссии и даже хотели снять его с рассмотрения горсовета, но на это не хватило голосов.

Источник: Суспільне.

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